El indignante tuit de Yamil Santoro burlándose de Santiago Maldonado

El dirigente de derecha Yamil Santoro se burló de la desaparición de Santiago Maldonado, hecho que ocurrió hace dos años y por el cual la familia se manifestó para que se reabra la causa.

Santoro, que se reunió con Mauricio Macri hace un mes y medio para que Lopérfido bajara su postulación a jefe de Gobierno y así ayudar al oficialismo, respondió a un tuit del dirigente de izquierda Gabriel Solano, que hacía referencia al pedido de Justicia de la familia del joven. Santoro contestó, sin ningún límite: "No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, culpalo al río".

No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, culpalo al río. https://t.co/xvgSFANh9g — Yamil Santoro (@yamilsantoro) August 1, 2019

Inmediatamente, el dirigente fue repudiado.

la "ciencia" no sostiene ni podría sostener tal cosa. Un grupo de técnicos señaló que murió ahogado, eso no es la ciencia ni una apreciación sobre las decisión del muerto ni las razones que allí lo llevaron. Pelotudo. — hal (@HaL______) August 2, 2019

Debe ser el rio que tanto nombran ustedes en el que nos obligaron a meternos y ahora no se quieren hacer cargo, sorete, mal nacido — Fergusson Pelado Put0🐖 (@fergussonhache) August 2, 2019

ah pero que sorete en barra que sos. — Kabuto (@Kabuto1337) August 2, 2019