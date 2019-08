El INDEC presentó el proyecto de Censo para el 2020 y eliminará el anonimato al pedir DNI

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos presentó el Proyecto de Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas para el 2020 con la solicitud de nuevos datos que deberán entregar los argentinos, como el Documento Nacional de Identidad. Pese a asegurar que estos ítems serán "de cáracter estrictamente confidencial y reservado", el DNI no se pidió en los anteriores sondeos de la población y pone en riesgo el anonimato de las respuestas.

"Para motivar a la población a responder el Censo de la ronda 2020, este incluirá una campaña de sensibilización que se focalice en la idea de un censo innovador, en el que las preguntas que se realizan, como por ejemplo el número de documento de identidad de la persona, son de carácter estrictamente confidencial y reservado (ley n° 17.622), y resultan imprescindibles para continuar avanzando en la reconstrucción y modernización de la infraestructura estadística del país", manifestaron en el Proyecto.

Dentro de los ítems nuevos están la identidad de género, el autorreconocimiento étnico, religión, nombre de la carrera universitaria, superficie cubierta de la vivienda, tenencia de vehículos de distinto tipo y la dirección del trabajo. El proyecto tiene el objetivo de diagramar el Censo que se realizará el próximo año.

Proyecto de Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas para el 2020. Nuevos ítems.

Lo llamativo es que en el sondeo inmediatamente anterior, el de 2010, no se pidió el Documento Nacional de Identidad ya que eso revelaría quién es la persona que respondió cada planilla. Ésto se romperá el año que viene, según el diagrama del INDEC, ya que se incorporó este ítem.

Segmento "Población" del Proyecto de Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas para el 2020.

La nueva pregunta se encontrará en el apartado de "Población" del Censo 2020, según la muestra previa publicada por el organismo oficial: "¿Cuál es el número de DNI (Documento Nacional de Identidad)?" y, en caso de no tener: "No tiene DNI argentino";"No contesta" o "Ignorado". En 2010, el mismo apartado no incluyó esta pregunta para respetar el caracter confidencial de la encuesta.

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010, segmento "Población".