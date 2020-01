El homenaje de Eminem a Luis Alberto Spinetta en su nuevo disco

No es la primera (ni la última vez) que raperos samplean temas de otros artistas para convertirlos en propios. Esta vez le tocó al popular Eminem que acaba de lanzar "Music to be murderer by" y en uno de sus temas toma una canción de Pescado Rabioso, la histórica banda argentina de los 70 conformada por Luis Alberto Spinetta, Black Amaya, Carlos Cutaia y David Lebón.

En el tema "StepDad", Eminem toma "Amame Petiribí" y le cambia la letra. Quizás este caso va más allá de lo que es un simple sampleo, porque el uso de la melodía es idéntico.

Aquí la comparación entre los dos temas:

STEPDAD - EMIMEN

AMAMÉ PETIRIBÍ - PESCADO RABIOSO

Un dato no menor es que el disco está subido en Spotify y ahí aparece entre los créditos de la canción el nombre de los integrantes de Pescado Rabioso, además de Marshall Matters (Eminem).

¿QUÉ ES UN SAMPLEO?

Muchos artistas toman partes de canciones o sonidos diversos y los utilizan como parte de sus composiciones. Esto es una práctica habitual en el mundo del rap o del hip hop. De hecho, Emimen tiene mucho de esos ejemplos. Lo que sorprende en este caso que ya no es una mínima partecita del tema, sino que es el track casi entero.

De hecho, hace unos meses Kanye West, que es hoy uno de los artistas top de la escena, sampleó al Chango Farías Gómez con "El Martín Fierro". Pero no es tan explícito como lo de Emimen.

Kanye West - Closed on Sunday

Chango Farías Gómez - Martin Fierro