El gobierno bonaerense llegó a un acuerdo con docentes: el salario mínimo alcanzará los $31.059

A menos de tres días del inicio de las clases, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gremios de la educación llegaron a un acuerdo paritario que contempla una suba salarial del 16,6%, por lo que los haberes mínimos ascenderán a $31.059 en junio.

El aumento de bolsillo acordado alcanzará el 8,9% para marzo y totaliza un 16,66% en junio para el maestro de grado inicial. Así, el salario inicial ascenderá en marzo a $29.001 y en Junio a $31.059. Mientras que para un maestro de jornada simple con máxima antigüedad, en marzo el salario será de $39.117 y de $42.003 en junio, según informaron desde la administración de Axel Kicillof. Además, se comprometieron a reabrirla a mitad de año para evitar una pérdida del poder adquisitivo.

El incremento, que se alcanzó con el voto de la mayoría de los gremios, garantiza que el inicio del ciclo lectivo para el lunes 2 de marzo, como estaba previsto. Ambas partes se pusieron de acuerdo luego de que el gobierno nacional anunciara una suba del haber mínimo a $25.000 a partir de mitad de año con cuatro bonos extraordinarios, consecutivos, de casi $5.000 en total.

Tras las negociaciones, la Directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila, señaló: “Estamos muy contentos de que las clases inicien en tiempo y forma. Fue nuestro compromiso desde el primer día de gestión y por eso iniciamos un diálogo con los gremios con una agenda muy amplia que tiende a revalorizar la educación pública como derecho para las y los bonaerenses”.

El Estado provincial asumió, además, el compromiso de reabrir la paritaria en el mes de junio con el objetivo de que el salario docente no pierda poder adquisitivo y de mantener abiertas las comisiones de salud laboral y relaciones laborales.

De todas maneras, la oferta no fue recibida de la misma manera por los distintos gremios docentes. Si bien todos garantizaron que no habrá medidas de fuerza y que el lunes arrancarán las clases, desde la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y de UDOCBA no quedaron conformes con el aumento.