El Gobierno aumentará el porcentaje del impuesto a los bienes personales

l jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que dentro del proyecto de Ley que enviarán al Congreso se encuentra el aumento de las alícuotas de bienes personales pero aclaró que no se incluirán personas que antes no pagaban ese impuesto.

En una entrevista con La Nación, el funcionario explicó que el aumento de porcentaje del impuesto no afectará los mínimos imponibles y aclaró que “el que no pagaba antes, no pagará ahora”.

“Eso es lo que figura en el proyecto al Congreso, que será el que decida. Lo que hacemos es actualizar los porcentajes de las alícuotas. Del 0,25% pasaría al 0,50%; lo que ahora 0,50% pasa a 0,70% y así. Siempre queda afuera del sistema las viviendas familiares”, se explayó.

También, aseguró que “a los que tienen bienes en el exterior se les aumenta un poco más” e indicó que “hay una retribución extraordinaria”.

“Si traen los bienes al país tendrían una compensación”, advirtió.