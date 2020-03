El Gobierno aclaró que "tres cuartas partes de los productores de soja van a pagar menos del 30% de retenciones"

El ministro de Agricultura, Luis Basterra, se refirió a la modificación del esquema de retenciones y señaló que “aplicamos los conceptos de equidad territorial y de equidad social”. Asimismo destacó que “hemos bajado las retenciones para algunos productos y hemos mantenido el trigo y el maíz, algo que pedía la mesa de enlace”.

En diálogo con El Destape Radio, el titular de la cartera ponderó que “sólo incrementamos la soja y el complejo sojero de forma tal que con lo que pasa del 30 al 33% podamos hacer equidad social” y destacó que “la idea es que los sectores que no tienen la capacidad de los pooles de soja tengan capacidad de desarrollarse”.

“Mientras más chicos sean los productores de soja más compensaciones van a recibir”, destacó Basterra. Asimismo aclaró que “tres cuartas partes de los productores de soja van a pagar menos del 30% de retenciones” y focalizó que “sólo un cuarto de los productores de soja, los de más de 1000 toneladas, van a pagar 33% de retenciones”.

“Hemos tenido la precaución de que esta redistribución de las retenciones no tenga saldo fiscal negativo”, agregó el Ministro de Agricultura. Asimismo, insistió en que “esta modificación de las retenciones es un esfuerzo que se le pide sólo a los grandes productores” y aclaró que “el Estado no va a recaudar más, se redistribuyen los ingresos de la soja hacia pequeños y medianos productores y a las economías regionales”.

“Esto no es una medida para producir menos, apuntan a que podamos producir más porque generan trabajo y distribuyen riqueza”, puntualizó Basterra. A la vez, explicó que “en la mesa de Enlace no había uniformidad de criterio respecto de la segmentación, así que no se los propusimos”, indicó que “no podemos quedarnos en el debate de retenciones sí o no. Son medidas que nos demanda este escenario y quedamos en generar un esquema de revisión” y focalizó que “este 3% no determina el futuro estratégico de la Argentina”.

Por otra parte, el ministro criticó la política del Gobierno anterior. Señaló "lo que hizo el macrismo fue un desquicio. Volvieron a cobrar las retenciones pero lo pusieron una bomba con detonador de tiempo con el porcentaje en dólares con un límite en pesos" y concluyó que "lo que hizo Macri con las retenciones fue un engaño a la espera de una devaluación. Una irresponsabilidad".