El fuerte cruce de Vicky Xipolitakis y Fernando Burlando en Intrusos

Fernando Burlando dejó de ser el abogado de Victoria Xipolitakis en el divorcio que la mediática inició contra su ex, el empresario Javier Naselli, y tanto la modelo como el letrado mantuvieron una fuerte discusión en Intrusos.

''Este es un tema para trabajar y no para mediatizar’’, comenzó diciendo la modelo y agregó: ''Me desilusionaste, te revoqué el poder, decidí irme porque estoy buscando otra cosa, soy una madre que está necesitada, que hace tres meses no veo un peso’’.

Según relató Vicky, su ex no pagó nada de lo que provisoriamente se acordó: ''Siempre te hice caso en todo, cuando me dijiste se puede mostrar todo, hice la tapa de la revista, las fotos, todo, cuando me dijiste hasta acá, me puse mal pero te hice caso’’.

⚠️ TENSO CRUCE en @intrusos entre @FernandBurlando y @VXipolitakisOK "Juro por Dios que voy a hacer justicia, el padre de mi hijo no cumple en nada" @AmericaTV pic.twitter.com/3kTy1LsAOO — #Intrusos (@Intrusos) October 31, 2019

Muy angustiada, Vicky reclamaba el pago de la cuota por parte de Naselli: ''Estoy sola criando con mi hijo, soy una madre que estoy pasando miseria con un padre multimillonario. Es una vergüenza, es una falta de respeto. Gracias que tengo a mi papá que se está haciendo cargo de todo’’.

''El que eligió a Naselli fuiste vos no yo", respondió el abogado. Luego Xipolitakis indicó que fue lo que la molestó de Burlando: ''No me gustó que en mi expediente me comí una desobediencia por una desprolijidad. No me podes hacer quedar mal como que no entiendo las cosas''.

Vicky quebrada en llanto cortó la comunicación. Luego Burlando dijo que hubo una actitud de parte de Vicky, que no quiso revelar, que no le gustó y ese también fue otro de los motivos por la que dejó de ser su abogado.