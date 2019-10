El Frente Identidad Xeneize busca la unidad para las Elecciones en Boca: "Somos antimacristas y antiangelicistas"

Desde Frente Identidad Xeneize buscan la unidad completa para las Elecciones en Boca: "Somos el espacio antimacrista y antiangelicista de Boca"

Al igual que ocurrió a nivel nacional para vencer a Mauricio Macri en las Elecciones 2019, en Boca el frente Identidad Xeneize quiere ampliar el espacio de unidad "antimacrista y antiangelicista" para ganar los comicios de diciembre.

Boca, el último bastión de poder donde comanda Macri desde 1995 podría caer por primera y el camino, al igual que en la política nacional, parce ser la conformación de un gran frente de unidad. Al menos así lo entienden desde Identidad Xeneize, el espacio que encabeza Jorge Amor Ameal, secundado por el conductor Mario Pergolini, y que reúne a los sectores que quieren sacar al Pro de uno de los clubes más populares de la Argentina.

"Identidad Xeneize representa todo lo contrario a lo que hoy tenemos, somos el espacio antimacrista y antiangelicista de Boca. El macrismo ha sido un proyecto largo y lento en el que se modificó y atacó nuestra esencia. Significó la exclusión de los sectores más populares para que a la Bombonera vaya sólo gente de plata; hoy el club es un fuerte cerrado para el barrio", afirmó en declaraciones a El Destape Matías Daglio, integrante de Boca es Pueblo, la agrupación más combativa del macrismo 'Xeneize' que se encuentra dentro del armado de Ameal.

Para Daglio la elección, que se celebrará en un diciembre donde Macri dejará de ocupar cargos políticos y Juan Román Riquelme realizará su despedida en la Bombonera, "puede cambiar el rumbo de Boca" y para eso es necesario expandir la unidad. Hoy el escenario político boquense tiene dos líneas opositoras fuertes: la de Ameal y el frente Boca somos Todos (que integran Víctor Santa María, Santiago Carreras y Pablo Abbatangelo). Su unificación parece ser la fórmula más fuerte para desterrar las oportunidades de que el oficialismo continúe con el funcionario vidalista Christian Gribaudo como presidente.

"A la unidad que hoy está congregada en Identidad Xeneize le falta la agrupación La Bombonera, que está representada por Carreras, Santa María y Abbatangelo. Desde el Frente seguimos en contacto con todos ellos porque creemos que el espacio tiene que ser lo más amplio posible, siempre desde la certeza de ser oposición a este modelo de club", resaltó.

Y enfatizó: Seguimos peleando por una oposición unida. Casi todos los espacios que fuimos opositores estos ocho años estamos en el mismo lugar. Tenemos un proyecto de club claro, con divisiones bien grandes en comparación con el oficialismo, creo que eso la gente de Boca la entiende por el momento que estamos pasando" .

Hay un tercer espacio que se presenta por fuera del oficialismo con el ex dirigente macrista José Beraldi, no obstante, desde los otros sectores cuestionan que "mantiene el mismo modelo de club que Angelici" y se compone de aliados que "fueron parte de la gestión de Angelici durante casi 8 años".

Desde la perspectiva de Identidad Xeneize "hay dos modelos de club" el de Gribaudo y Beraldi que "van a representar el del macrismo" y otro que "va a presidir Jorge Ameal, vinculado a a la verdadera esencia de Boca" y que tiene "las puertas abiertas para todos los que quieran otro modelo de club". "La unidad es clave para que estemos todos del mismo lado y se presente un proyecto distinto al que se está dando", subrayó Daglio

La principal premisa del armado antimacrista se apoya en recuperar la concepción de Boca como un club social, en las antípodas del proyecto de Macri, quien desde hace años pugna por imponer las Sociedades Anónimas en el fútbol argentino sin éxito.

En ese sentido, Daglio consideró que el club "sigue siendo un popular por la gente, pero se transformó en algo muy parecido a los élites de Europa, que poco tienen que ver con los hinchas de Boca y la cultura argentina del fútbol", y responsabilizo a Angelici por ser "el que más fuerte trabajo para "destruir esa identidad".

"No nos representan en las formas de defender los colores: no nos defienden frente a la Seguridad, ni frente a la AFA, ni frente a la Conmebol. Somos el único club que no puede llevar visitantes pese a que también somos el único que llena siempre la cancha de local, nos maltratan desde la falta de transparencia con la venta de entradas, con las camisetas de colores, le dan la espalda al barrio, dejan que la Policía nos reprima partido a partido, ni pudieron establecer un proyecto futbolístico serio porque priorizaron los negocios personales", cuestionó

Y contrastó: "Nosotros queremos cada vez más actividades recreativas para los socios, socias y vecinas y hoy cada vez tenemos menos. A los deportes que no son el fútbol profesional le dan cada vez menos presupuesto, ese cúmulo de cosas que nos lleva a oponernos a este modelo".

A un mes y medio de que los socios 'Xeneizes' elijan nuevo presidente los rumores sobre una posible inclusión de Macri en la lista oficialista crecen, pero en la oposición resaltan que el presidente saliente de la Nación "nunca dejó de ser parte de Boca"

"Fue quien decidió que Angelici sea la cara visible, tomó decisiones como jefe de Gobierno y después como Presidente del país. Si no,nada de esto hubiera sucedido, Angelici no hubiera sido candidato sin su la venia y lo mismo pasa con Gribaudo. Hoy Boca funciona como una Unidad Básica más del PRO. Ojalá que esté en la lista para que los socios que siguen dudando entiendan quien representa a Macri en Boca", sentenció Daglio.