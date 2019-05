El focus group que preocupa al Gobierno: "No me pongas globos o un boludo tomando mate"

El gurú de las estrategias electorales de Cambiemos, Durán Barba, tiene motivos para preocuparse por los votantes que este año tendrán su iniciación en las urnas. Una consultora impulsó un focus group entre centenialls para investigar sus intereses de cara a los comicios y sorprendieron con frases que descolocan al Gobierno por su poco alcance entre los más jóvenes.

"No me pongas un boludo tomando mate o con globos en el balcón: decime mejor qué vas a hacer", exclamó una de los participantes, según el portal de La Nación. Los seleccionados por la consultora son siete voluntarios, todos ellos estudiantes, tienen entre 17 y 23 años, un segmento de votantes formado y numeroso, nada ingenuo, que tiene un alto desprecio por la clase política en general hasta el punto de que en ninguna de las pantallas auscultada por la moderadora aparecen temas alusivos.

Por eso pueden encontrarse declaraciones de descontento con cualquier referente de la política: "No me interesan. Me causan repulsión: ninguno persigue el interés de la gente sino el propio". Otro de los jóvenes participantes añade: "Me pasa con todos, no conozco a uno que sea distinto".

Los jóvenes han sido convocados a través de las redes, y ordenados por los organizadores en una categoría nueva que ocupa casi el 45% del padrón: los "ni-ni" de la política, es decir, ni macristas ni kirchneristas, que en todo el país orillan los 11 millones. En octubre, más de un millón de argentinos irá a las urnas por primera vez.