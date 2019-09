El FMI le soltó la mano a Macri y cancelará la relación con Argentina por un tiempo

El Gobierno recibió la peor noticia luego de que el FMI haya anunciado que una ruptura en la relación que une al organismo y Argentina. De este modo, no hay ningún tipo de proyección sobre cuándo se otorgará el desembolso por U$S 5.400 millones.

El programa financiero de Argentina con el Fondo estará en suspenso durante algún tiempo, a medida que la Argentina resuelva la incertidumbre política y económica que atraviesa, reveló el director gerente interino del organismo multilateral de crédito, David Lipton, en una entrevista concedida a la agencia de noticias Bloomberg.

El organismo “trabajará para una eventual reanudación de una relación, algún tipo de relación financiera con ellos, que puede tener que esperar un tiempo”, señaló Lipton. Además, analizó: “la situación de Argentina en este momento es extremadamente compleja”.

En el reportaje, Lipton planteó además que están abiertos a trabajar con cualquier candidato que gane las elecciones del 27 de octubre. “No es nuestro negocio tratar de adivinar el camino político en el futuro, no podemos hacer eso”, analizó.

Tras estos dichos, el mensaje del Fondo al presidente, Mauricio Macri, es contundente: los U$S 5.400 millones que deberían haber sido depositados a comienzos de septiembre como parte del acuerdo stand by firmado el año pasado, no llegarán hasta nuevo aviso, cuando tal vez ya se haya confirmado un cambio de gobierno.