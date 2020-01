El Festival de Cine de Berlín suspendió el premio Alfred Bauer tras enterarse de su pasado nazi

La Berlinale, el festival de cine más importante de Alemania, suspendió la entrega del Premio Alfred Bauer del Oso de Plata ante las sospechas del pasado nazi del director que le da nombre al galardón. La organización del festival lo anunció mediante un comunicado, luego de que se difundiese en un diario local. La noticia shockeó al mundo del espectáculo, pues Berlinale es conocido por su excelente criterio a la hora de premiar lo mejor del cine.

El artículo revelaba que Alfred Bauer, primer director de este festival entre 1951 y 1976, había tenido una importante intervención en la política cinematográfica de Adolf Hitler. En tal sentido, el trabajo destaca que el director controlaba y supervisaba la producción cinematográfica a través del seguimiento de los involucrados en cada realización.

"La interpretación de estas fuentes sugiere que había ocupado cargos importantes durante la era nazi. En vista de estos nuevos hallazgos, la Berlinale suspenderá el Premio Alfred Bauer del Oso de Plata con efecto inmediato", explica el comunicado que los comunicadores emitieron en Twitter.

El Premio Alfred Bauer era uno de los más importantes de la Berlinale, encuentro que este año se llevará a cabo entre el 20 y el 29 de febrero, celebrará sus 70 años y tendrá al actor Jeremy Irons como presidente del jurado.

In today's article in “DIE ZEIT”, sources are cited which cast new light on the role of Alfred Bauer. Interpretation of these sources suggests that he had held significant positions during the Nazi era. We will suspend the "Silver Bear Alfred Bauer Prize" with immediate effect.