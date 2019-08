El ex vice del JP Morgan sobre Lucas Llach: "Quebró el Banco Central y el Banco Nación"

El ex vicepresidente del banco JP Morgan, Hernán Arbizu, lanzó duras críticas contra el vicepresidente del Banco Nación, Lucas Llach, a quien acusó de "quebrar el Banco Central y el Banco Nación". Además denunció que "la fuga en negro continúa".

En declaraciones al programa Habrá Consecuencias que se emite por El Destape Radio, el ex banquero indicó que "no hay nada peor que un bruto con soberbia" y que "el Gobierno es gente ajena a la realidad". Asimismo explicó que "reperfilamiento es default. Quizá técnicamente es default selectivo, pero que alguien me diga quién va a traer un peso hoy a Argentina".

"La fuga puede ser en negro o en blanco. Por en el historial de Argentina, la gran mayoría lo hacen en negro", agregó Arbizu. Y explicó: "La fuga en negro sigue ahora. En el banco decíamos que cada 10 años Argentina vuela por el aire y es cuando mejor nos va a nosotros".

Acerca de las medidas económicas que anunció el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, opinó que "el anuncio de la reestructuración es más plata para los bancos, que van a cobrar comisión" y calificó la decisión como "el último negocio de Macri para los bancos".