El emocionante momento en que una jugadora de la NBA recibió zapatillas con la cara de Eva Perón

La basquetbolista Diana Turasi sorprendió a todos cuando mostró un par de zapatillas que le obsequiaron con la figura de Eva Perón y Ruth Joan Bader Ginsburg, segunda mujer juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. La jugadora desempeña su carrera en Phoenix Mercury y pasó gran parte de su vida en Argentina.

El padre de Diana fue un futbolista italiano y su madre era argentina, por lo que pasó gran parte de sus años en nuestro país y eso la acercó a la cultura y política local. Ayer, el club de basquet difundió el video de Turasi abriendo la caja de zapatillas: "Ohhh woww, I don't keep many shoes, I'm keeping theese (no guardo muchas zapatillas pero me quedaré con éstas)".

Perón was the First Lady of Argentina from 1946-1952 as she made an impact in the women’s suffrage movement there. She formed the Female Peronist Party, the first female political party the nation had seen and is often credited with gaining the right to vote for Argentine Women. pic.twitter.com/nBgLQ5ghEI