El elogio de Roberto Lavagna a La Cámpora

El candidato presidencial por Consenso Federal, Roberto Lavagna, le realizó un guiño a un sector del Frente de Todos, al enfatizar en que convocía a dirigentes de La Cámpora para un eventual Gobierno suyo al resaltar que "hay algunos (de ellos) que son muy razonables".

En una entrevista con Noticias Argentinas, el dirigente opositor aclaró que no comparte "la visión de gobernabilidad" con el Frente de Todos, pero ratificó que su administración buscará la unidad de los distintos sectores.

Sin embargo, al ser consultado sobre si llamaría a algún dirigente de la agrupación kirchnerista su hipotético "gobierno de unidad nacional", el ex ministro de Economía expresó: "Yo no me meto en la interna de cada partido, pero a lo mejor sí. Hay algunos que son muy razonables".