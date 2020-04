El Editorial de Roberto Navarro: "Es importante que Alberto Fernández logre que los empresarios le hagan caso"

El director de El Destape, Roberto Navarro, realizó otro de sus editoriales por El Destape Radio y consignó que levantar la cuarentena en estos momentos es solo beneficioso para los empresario que quieren volver a hacer negocios mientras generará un aumento los contagios y las muertes por coronavirus.

En el arranque de Navarro 2023, que se transmite por la FM 107.3, el periodista explicó: "El hecho de que se reactive la producción no significa que se reactive el consumo. Quién les dijo que la gente les va a comprar algo. La gente va a ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, porque tiene miedo".

"Cada vez hay mas actores de la vida publica que piden a Alberto que levante la cuarentena. La CGT no se diferencia mucho de los empresarios, una cúpula que había sido elegida para ciertos momentos de la Argentina. No hay nada que diga que no vamos a pasar por un momento de muchos contagios y muchas muertes si levantamos la cuarentena. La única condición mejor hasta ahora fue el aislamiento. Si abrimos, todo irá mas rápido. Cuando ocurra, la gente igual va a quedarse en la casa y se va a congelar igual la economía".

"Todo lo que van a lograr es aumentar los contagios. Viene de un sector que necesita producir para aumentar su negocios. Pensemos en como pasar el otoño y el invierno. Que se garantice alimentos remedios y una moneda que mantenga su valor y logística para que todo eso circule. Para eso viene bien el proyector de Máximo Kirchner. Algunos proponen bajar el sueldo de cien políticos y otro un impuesto a los más ricos, que encima se la llevaron, pero lo segundo es polémico".

"La mitad de las empresas no van a pagar los sueldos, algunos porque no pueden y otros porque no quieren. Es importante que Alberto logre que los empresarios le hagan caso. Sería bueno que demuestre su enojo con ellos". Y añadió: "Estamos en una época que se reconoce como de guerra, y estamos desobedeciendo al comandante. No se le puede pedir al banco por favor que lo haga. Hay que ordenárselo. Lo mismo con las prepagas", añadió el periodista.

"Si la gente no cobra los sueldos, esto va a ser un quilombo. Se estima que el 50% de los trabajadores no van a cobrar el sueldo, y si a eso le sumas los que están por su cuenta, entonces estamos en problemas. El Estado tiene que ser cada vez más poderoso. El Presidente tiene que dar órdenes y se tienen que cumplir. No tiene que dejarse presionar por los sectores que quieren abrir la economía, porque lo hacen solo para ellos. Hay que hacer que se cumplan sus ordenes", sintetizó.