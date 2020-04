El duro relato de Guillermo Andino al hablar de sus 20 años de casado con Carolina Prat

Guillermo Andino celebró sus primeros veinte años de matrimonio con Carolina Prat, con quien tuvo tres hijos. "Nosotros seremos cinco y no importa que estemos en medio de esta pandemia, porque podríamos haber hecho un viaje o haber ido a cenar afuera, pero festejarlo en familia, con los chicos... ¡Hoy les dijimos que vamos a ver el video del casamiento!", aseguró el conductor.

En ese breve relato contó que sufrió fuertes pérdidas junto a su pareja y lo recordó con dolor. "Parecen muchos años, pero también parece que fue ayer porque vivir 20 años con amor como lo he hecho con la persona que amo, es pasarla bien. En estos 20 años nos ha ocurrido de todo: tenemos tres hijos maravillosos, hemos perdido (también) bebés en el camino que forman parte de nuestra familia. Pero en definitiva, todos los que estamos nos sentimos muy felices de celebrar esta noche", reveló.

Andino aclaró que habían pensado viajar a Bariloche o a los Siete Lagos antes del comienzo de la cuarentena, pero que finalmente se pospuso. "Lo importante es que estamos juntos y con nuestros hijos", explicó.

El recuerdo conmovió a todos, pese a que ya se sabía que en 2004 su esposa había perdido un embarazo de cinco meses cuando ya eran padres de Sofía. Al respecto, en 2013, Prat expresó: "Yo lo sentí como ese cachetazo que te da la vida cuando menos te lo esperás. Me quedé como sin saber qué había pasado. Y lo primero que le pregunté al médico cuando salí de la anestesia fue: '¿Por qué a mí?'. Pero, automáticamente, me respondí: '¿Y por qué a mí no?'. Porque a uno le parece que las cosas feas siempre le pasan a los otros".

"Calculo que será como un escudo que uno se pone. Pero la verdad es que son cosas que nos pueden pasar a todos. Eso fue una desgracia", le contó la artista al medio InfoVeloz.