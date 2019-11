El dramático relato Esther Morales, la hermana de Evo Morales: "¿Qué democracia hay cuando queman nuestras casas?”

Esther Morales Ayma, hermana de Evo Morales, dio un crudo testimonio sobre la crítica situación que están viviendo millones de bolivianos, los hostigamientos sufridos, la destrucción de sus hogares y confirmó que la vida del presidente de Bolivia corría riesgo si se quedaba en el país una vez consumado el golpe de Estado.

En diálogo con Radio Cítrica, Esther aseguró que "ser campesino no es delito" y que "hay un grupo de racistas" encabezando el golpe de Estado en su país. Aclaró además que ella no ocupó ningún cargo en el Gobierno pero, pese a ello, atacaron su vivienda. Al respecto, contó: “Mi casa está en escombros. Siempre he vivido el tormento solo por ser la hermana del presidente".

"Son racistas, odian al campesino. Destrozaron también la casa de mi hermano, no hay humanidad", lanzó en la entrevista con el periodista Daniel Tognetti y se preguntó: "¿Cómo pueden hablar por la Biblia y atacarnos a nosotros? ¿Qué democracia hay cuando queman nuestras casas?”

Esther consideró que "la democracia es vivir en paz" y recordó que su hermano planteó que no había cometido ningún delito como para escaparse pero "su vida está en peligro" por lo que le agradeció "al país mexicano, que lo están cuidando".

Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia el domingo, obligado por las Fuerzas Armadas y la policía nacional. El dirigente aseguró que tomó tal decisión para preservar la paz del país pero la ola de violencia desatada por los sectores de la oposición no se frenó, por lo que Andrés Manuel López Obrador, en un operativo conjunto con Alberto Fernández y otros mandatarios de la región, lograron darle asilo político en México, donde llegó este martes.