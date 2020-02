El cantante Carlos Jiménez, más conocido como 'La Mona', atraviesa un importante drama familiar junto a su hija Natalia Taddei. Si bien reconoció hace dos meses (mediante un escrito) que es el padre de la mujer, ahora la Justicia le pidió que se presente personalmente a ratificar lo manifestado. Por su parte, Taddei le inició un juicio por abandono en el que podría pagar más de 100 millones de pesos.

"Ronda los 100 millones de pesos por la total desatención que le hizo durante 40 años", manifestó en Primicias Ya el abogado de Taddei, Alberto Domínguez. Natalia tiene 40 años y asegura que compartió momentos junto a su papá en la infancia. Sin embargo, 'La Mona' luego se alejó de su vida y generó un vacío imposible de llenar.

La fecha estipulada para que Jiménez confirme su paternidad en persona es el lunes 2 de marzo a las 11 en los tribunales de Córdoba

Taddei se mostró feliz por ser reconocida, sin embargo admitió haber sido sorprendida por la mediatización del caso por parte de su papá: "Lo que no me termina de completar es por qué llegamos a una instancia que desde la otra parte nunca escucharon mi pedido para que sea entre nosotros, en silencio. Como del otro lado no tenía respuesta tuve que recurrir a una mediación donde llegamos a esta instancia".