El día que Macri dijo que será un "fracasado" si no reducía la pobreza

El presidente Mauricio Macri terminará su mandato sin cumplir ninguna de las promesas que hizo, salvo aquellas que terminaron beneficiando a los sectores concentrados de la economía. En una entrevista concedida la programa "Animales Sueltos" a fines de 2017, había pedido que juzguen su gestión por la evolución del indicador de la pobreza. En aquel momento, había reconocido que su gobierno iba a ser un fracaso si se generaban mejoras en este aspecto.

En diciembre de 2017, Macri sostuvo: "Por lo cual espero a mi me midan, es si pude o no reducir la pobreza. Todas las demás cosas que yo pueda agregar no tienen valor". Sin embargo, las últimas estadísticas pulverizaron sus propias palabras.

"Es el indicador más importante. Argentina no puede tener estos niveles de pobreza y si yo no reduzco la pobreza, habré fracasado", había dicho Macri.

La pobreza ascendió al 35,4% en el primer semestre de este año, y es el peor registro en toda la era Cambiemos. A su vez, el deterioro social, generado por las políticas de ajuste, llevó a que la indigencia trepe al 7,7%. La cantidad de personas que permanecen por debajo de la línea de la pobreza aumentó 8,1 puntos porcentuales, desde una perspectiva interanual, y la cifra de indigencia saltó 2.8 puntos porcentuales.