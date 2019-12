El desubicado comentario de Mirtha Legrand a Alberto Cormillot

Ya no sorprenden los comentarios fuera de lugar de Mirtha Legrand. En este caso, la víctima fue Alberto Cormillot, que visitó el programa Almorzando a tan sólo una semana de haberse casado. Lejos de pasarla bien, la conductora hizo una referencia a su sordera, aunque aclaró que "es con humor".

El nutricionista visitó hace poco la Antártida, donde aprovechó para bailar tap y subir el video. Legrand le consultó si regresar estaba entre sus planes y el nombre de su pareja. Cormillot estaba respondiendo estas inquietudes pero la señora de los almuerzos lo interrumpió para preguntarle si había grabado ese baile tan famoso.

Cormillot debió hacer una pausa y lanzó: "¿Eh? Si, sí, lo grabé". Ese comentario bastó para que Mirtha lanzara su insólita duda: "¿Usted es sordo o yo hablo mal? ¿No me entiende cuando hablo?".

Claramente, ésto no dejó muy cómodo al médico, que se defendió: "Yo entiendo perfectamente. Pero a veces no escucho bien. Pero no, usted habla bien Mirtha, el problema soy yo".

Alertada, seguramente, por lo desubicado de su apreciación, Legrand intentó bajar un poco el tono a su comentario y tomarlo como un chiste: "Es que me hace repetir… Igual, es dicho con humor, no lo tome dramático por favor".