El desopilante video de Guillermo Francella y Florencia Peña por la vuelta de Casados con hijos

En medio de la cuarentena por el brote de coronavirus, Guillermo Francella y Florencia Peña hicieron una transmisión en vivo por Instagram en la que revivieron a los personajes de la popular serie "Casados con Hijos" y fueron furor en ls redes sociales.

Los dos actores volvieron a interpretar a Pepe y Moni Argento, los padres de la familia que completaban con Luisana y Darío Lopilato en la tira de Telefé. En el video, Florencia Peña se comunica con Francella desde Santa Fe y simula estar varada en la provincia en medio de la cuarentena.

Por otra parte, el coronavirus obligó a la postergación de la vuelta de la popular sitcom a los teatros. Se prevé que el ansiado regreso sea recién en 2021.

En tanto, se confirmó la ausencia de Érica Rivas y su personaje de María Elena en la nueva versión teatral de "Casados con hijos". Se decidió que ese personaje no esté incluido en la obra. Así lo confirmó Gustavo Yankelevich: "Recién la semana que viene nos reuniremos de manera virtual con los autores para ver cómo seguimos, pero si María Elena no está, no está, yo no voy a matar a nadie”.