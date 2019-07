El desopilante blooper de Susana Giménez que la dejó en ridículo

La conductora Susana Giménez cayó en su primer blooper y la cantante Tini Stoessel la tuvo que corregir en vivo, generando las risas de todos los presentes.

En su programa, dentro del segmento Pequeños Gigantes, la presentadora se sorprendió por una increíble imitación de una niña sobre Tita Merello y realizó una insólita pregunta que tuvo que ser corregida por Stoessel.

La joven Francesca Carrizo fue presentada por la conductora, quien aseguró que la niña “baila e imita a Tita Merello” y con la canción “Se dice de mí” comenzó su performance dentro del estudio de Telefé.

La niña sorprendió a todos con su imitación y Susana Giménez no dudó en expresar su admiración: “¡Increíble! Tini, por favor, decinos que opinás de ésto”.

“Estamos felices de tenerte acá esta noche. ¡Qué talento!. Me hacer acordar mucho a mí, cuando yo era chiquita. Me he pasado horas y horas frente al espejo, imitando o haciendo exactamente lo que acabas de hacer vos. Me sentí demasiado reflejada e identificada. Te felicito mucho”, le dijo Stoessel.

Entonces, la conductora intervino y en ese momento lanzó su primer blooper del año. “Pero tiene una voz increíble: yo al principio pensé que estaba doblada. ¡Cantaba en vivo!”, expresó la diva.

Ante la mirada atónita del jurado, la contante le aclaró: “No, Susana, la estaba imitando a Tita. Estaba haciendo la mímica”.