El denunciado por múltiples abusos sexuales Harvey Weinstein, nuevamente en el ojo de la tormenta

El ex productor hollywoodense Harvey Weinstein, que puede ser condenado a cadena perpetua por las decenas de denuncias de abuso sexual en su contra, salió a pronunciarse a favor de la lucha de las mujeres en un prestigioso medio estadounidense, y provocó el rechazo entero del mundo del cine.

Las declaraciones fueron dadas al New York Post: "Hice más películas dirigidas por mujeres y sobre mujeres que ningún otro realizador cinematográfico, y hablo de 30 años atrás. No estoy hablando de ahora, que es una moda. ¡Yo lo hice primero! ¡Yo fui el pionero!". Y agregó: "Me siento como el hombre olvidado". El confundador de Miramax fue una cara prestigiosa del cine hasta las denuncias de decenas de actrices, participando en películas como Good Will Hunting (1997) y Pulp Fiction (1994).

Ante la entrevista publicada 23 mujeres que afirman haber sido acosadas o agredidas sexualmente por él, salieron a manifestar su total rechazo en un comunicado que sacó el movimiento por la igualdad de género Time's Up: "La gente lo recordará como un depredador sexual y un agresor despiadado que se llevó todo y no merece nada.

A tres semanas de su juicio por agresión sexual, el exproductor cinematográfico Harvey Weinstein desató la ira de decenas de sus presuntas víctimas al afirmar en una inusual entrevista que el mundo se había olvidado de que él había promovido a las mujeres en Hollywood. Dice que no quiere que lo olvidemos, bueno, no lo haremos". Las actrices apuntaron duramente contra el ex magnate, que podría ser condenado a cadena perpetua.

In response to a new Harvey Weinstein interview, where he gripes that he's a "forgotten man," 23 women who came forward to allege Weinstein of sexual misconduct, including Rosanna Arquette, Ashley Judd and Rose McGowan, issued a statement https://t.co/iWcOZngavB pic.twitter.com/Ncr7vgkhd5 — The Hollywood Reporter (@THR) December 16, 2019

"En respuesta a una nueva entrevista de Harvey Weinstein, donde se queja de que es un "hombre olvidado", 23 mujeres que se presentaron para denunciar a Weinstein de mala conducta sexual, incluidas Rosanna Arquette, Ashley Judd y Rose McGowan, emitieron un comunicado", The Hollywood Reporter