El contundente mensaje de Sergio Massa a los bonistas para que acepten la oferta de renegociación de la deuda

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, resaltó que la propuesta argentina para el pago de la deuda tiene la "mirada puesta en el desarrollo argentino" y apuntó contra los bonistas al afirmar que "el ámbito de discusión es el Ministerio de Economía".

Luego de que dos grupos de bonistas rechazaran públicamente, a través de un comunicado, la propuesta argentina para el pago de la deuda externa, el diputado salió al cruce y llamó a resolver la discusión en los ámbitos adecuados. "Me parece muy importante que los bonistas entienda que la discusión no debe darse a través de declaraciones altisonantes sino del diálogo de buena fe, en el marco de la negociación con el ministro de Economía", disparó Massa en una entrevista con Navarro 2023, que se emite por El Destape Radio.

En esa línea, el líder del Frente Renovador resaltó que "el ámbito de discusión de esas propuestas en el Ministerio de Economía y no los comunicados de prensa". La referencia fue una alusión directa al “Grupo de Titulares de Bonos de Canje”, comandado por el fondo Monarch e integrado por HBK Capital Management, Cyrus Capital Partners LP y VR Capital Group Ltd. Los tenedores aseguran tener el 16% de los papeles de la deuda, lo que les permitiría bloquear cualquier acuerdo, ya que el país necesita la aceptación de al menos el 85% para no caer en default.

En ese sentido, Massa fue directo y planteó que "Argentina viene de estar en default desde el momento en que el ministro Lacunza anunció el reperfilamiento, que es una forma coqueta de decirlo". Y sostuvo que la situación de deuda se debe resolver "de una vez y para siempre".

"La oferta no es la de un ministro, ni de un presidente, ni de un gobierno. Es la oferta de la Argentina, que está diseñada en un marco de diálogo de buena fe, que se viene dando hace más de 60 con la mayoría de los tenedores de bonos, y sobre la base de la sustentabilidad de la capacidad de pago de la Argentina", destacó.

Al tiempo que resaltó que la propuesta argentina tiene "una mirada puesta en el desarrollo económico". "Queremos pagar, pero que eso no signifique lastimar nuestro tejido productivo y empobrecer aún más a quienes están en situación de vulnerabilidad", explicó.

Y sentenció: "Tenemos que defender la posición de Argentina porque lo que estamos defendiendo son las cuentas públicas argentinas, la sustentabilidad de la deuda, el empleo de los que hoy tienen trabajo y el cuidado de los más vulnerables".