El contundente elogio de Alberto Fernández a Cristina Kirchner tras el fallo de la Corte Suprema

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, celebró el fallo de la Corte Suprema que habilitó las sesiones virtuales del Congreso que había presentado Cristina Kirchner y lo calificó como de "gran inteligencia jurídica".

La vicepresidenta hizo una presentación en el máximo tribunal para que se habiliten las sesiones a distancia de la Cámara Alta en medio de la cuarentena por el coronavirus. La Corte falló a favor de que el cuerpo sesione a distancia pero, al mismo tiempo, aseguró que el asunto no era de competencia del Poder Judicial.

"El fallo fue de una enorme inteligencia jurídica. La Corte no dejó ninguna duda de que el Congreso puede sancionar a distancia y que las leyes que se sancionen son absolutamente válidas. Pero también dijo que no es tema de su competencia", dijo el presidente en diálogo con Roberto Navarro en El Destape Radio.

Alberto Fernández explicó que la presentación de Cristina era para preservar las leyes sancionadas de manera virtual para que luego no fuesen impugnadas. La estrategia de la ex mandataria fue leída por los medios macristas como "una embestida" al Poder Judicial cuando en rigor apuntaba a legitimar las sesiones a distancia en un contexto en donde los legisladores no pueden trasladarse. La Corte, según el presidente, "se movió con inteligencia" y con su falló "resolvió el conflicto".

En medio de la polémica por las sesiones a distancias hay una clave: el debate por el proyecto para instalar un nuevo impuesto a las grandes riquezas para hacer frente a la pandemia. El nuevo gravamen afectaría solamente a 12 mil contribuyentes y es muy resistido por el macrismo.