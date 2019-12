El cantante Ciro Martínez se expresó en contra de la Ley de minería en Mendoza con una canción de Los Piojos

El cantante Andrés Ciro Martínez se sumó a las protestas contra la reforma de la ley 7722, que posibilita el uso de contaminantes en la industria minera a cielo abierto en la provincia de Mendoza, y generó un repudio masivo que culminó en una marcha realizada anoche por miles de personas furiosas por la medida.

En este contexto, Ciro se manifestó en su cuenta de Twitter, donde entonó parte de Agua, un clásico tema de Los Piojos, y finalizó con un mensaje de aliento a la comunidad mendocina.

“Agua, cómo te deseo... Agua, te miro y te quiero... Agua corriendo en el tiempo.. Agua, bailando en manos del sol... Agua, sal de mi canilla. Quiero que me hagas cosquillas. Siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Era clara, era vida, en mis manos se escurría, me besaba, me envolvía, pero siempre agua sería. Amanecer desnudo en tu ritual, y así te encuentro serena siempre. Era clara, era vida. En mis manos se escurría”, recitó Ciro, acompañado por su guitarra.

Tras los conocidos acordes, el cantante reclamó: “Y es vida, por eso estoy en contra de la reforma de la ley 7722, ¡Vamos Mendoza!”.

Esta no es la primera vez que el miembro de la mítica banda Los Piojos reacciona ante injusticias y se solidariza con los damnificados: en 2017, participó de un contundente reclamo que se llevó a cabo en el barrio Fiske Menuco, en General Roca (Río Negro), cuando difundió un cartel pidiendo "agua y gas" para el barrio afectado.