Un jugador de River se entrena apartado del plantel. Es que fue "colgado" por Marcelo Gallardo tras regresar de su préstamo en Colo-Colo y al no conseguir club, no tuvo más remedio que intentar no perder el estado físico. Hablamos de Iván Rossi, quien exhibió su tristeza en Radio Continental.

Iván Rossi, quién se encuentra relegado del plantel de #River y se entrena junto a Kevin Sibille, se mostró molesto y quiere al menos trotar junto a sus compañeros. Mientras tanto, está en la busca de un nuevo club. ¿Qué opinas? 🤨. pic.twitter.com/AImolQBMGE — Botingol (@botingol) February 22, 2020

"Es complicado estar apartado del plantel, sobre todo para mi cabeza. Me molesta. Nos está tocando entrenar solos con Sibille y la verdad se hace muy difícil. En ningún momento los dirigentes me dijeron que me apartaban por algún problema contractual, así que asumo que debe ser decisión del técnico y lo respeto totalmente. Me gustaría estar entrenando con el grupo, pero lamentablemente ya me acostumbré a esto y hay que cerrar los ojos y darle para adelante", enfatizó el mediocampista, quien llegó a River a mediados de 2016.

Por otra parte, Rossi agrego: "Yo no le hecho la culpa para nada al técnico, pero tampoco digo que no rendí por culpa mía. Quizás me agarró de muy chico el paso grande que hice desde Banfield a River, y no tomé la dimensión del paso que había dado".