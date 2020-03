El blooper de Nicole Neumann al intentar hablar del coronavirus

El coronavirus es, sin dudas, el tema del que todo el mundo está hablando y Nicole Neumann no quiso ser la excepción. Por este motivo, la panelista de Nosotros a la Mañana dijo al aire que había que tomar ciertas medidas y que "hay que neutralizar el tema antes de llegar a la pandemia".

Hace dos días, la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus como una pandemia. ¿Qué significa esto? que la población del mundo entero probablemente estará expuesta a esta infección y, potencialmente, una proporción de ellos se enfermará.

Muy segura de su argumento, Neumann prosiguió: "Ya vimos que en el mundo ya es pandemia, ¿cuándo hay que parar? ¿cuando ya se disipó?".

La incomodidad de sus compañeros en el estudio comenzó a sentirse y Sandra Borghi la frenó para decirle que ya es pandemia. "En el mundo sí, acá todavía no", continuó defendiéndose Nicole y, sorprendida, preguntó: "¿Acá en Argentina?".

"Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a sufrimiento y muerte innecesarios", afirmó en la conferencia de prensa de hace dos días el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus y comentó que, probablemente, el número de casos, de decesos y de países afectados aumente.

Al mismo tiempo, consideró que "describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS de la amenaza planteada por este coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer". "Nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus. Y nunca antes hemos visto una pandemia que pueda controlarse al mismo tiempo", admitió Ghebreyesus.