Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, anunció la muerte de su hermano Jair. Se teme que el exfutbolista no pueda asistir al funeral por ser población de riesgo ante el posible contagio por coronavirus.

El tres veces campeón del Mundo con Brasil utilizó su cuenta de Twitter para confirmar la noticia que horas antes había dado a conocer el Santos, club en el que se formaron ambos jugadores. Zoca, como era llamado Jair, sufría cáncer de próstata y estaba internado en el hospital Casa de Saúde Santos.

Com muita tristeza no coração informo que meu amado irmão Jair Arantes do Nascimento faleceu nesta noite em Santos no hospital onde estava sendo atendido por complicações na próstata onde vinha tratando de câncer há mais de um ano. Que Deus o receba no céu e console nossa familia