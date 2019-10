Eduardo Feinmann propuso que "no puedan votar aquellos que cobran subsidios"

Eduardo Feinmann recibió al aire una polémica propuesta por parte de una abogada que sigue su programa en la que deslizaba que no puedan participar de las elecciones aquellos que cobran subsidios del Estado y el conductor suscribió al asegurar que le "parece buena la idea".

"Acá un abogada me dice, y me parece buena la idea, y yo la apoyo: 'Quiero una ley donde se establezca que no pueden votar los que cobran subsidios porque también es una suerte de compra de votos'", propuso el conductor oficialista en su programa por A24.

El conductor cerró con una sonrisa y asegurando que "no está mal" la idea.

Todo comenzó con el revés de la Justicia contra Mauricio Macri, Dante Sica y todo Juntos por el Cambio por el intento de comprar votos con dinero del Estado. Fue la jueza María Servini, quien resolvió una restricción contra el ministro de la Producción Dante Sica y el Secretario de Empleo Fernando Prémoli para impedir que otorguen susbsidios extraordinarios con carácter previo a las elecciones nacionales.