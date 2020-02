Eduardo Feinmann confesó que Horacio Rodríguez Larreta es su candidato a Presidente en las elecciones de 2023

El periodista Eduardo Feinmann realizó fuertes declaraciones políticas y una de ellas fue en relación a su preferencia electoral de cara a 2023. "Creo que Horacio Rodríguez Larreta sería un gran presidente", aseguró.

De esta forma, Feinmann evidenció su postura política con un análisis sobre la actualidad del país y consideró que "el tiempo de Macri y de Cristina está terminado".

“Cristina logró algo que ni siquiera Perón pudo lograr. Perón tardó 18 años en volver al poder, ella lo logró en cuatro. Eso es muy impresionante. Sinceramente muy impresionante”, reconoció el conductor de A24, entrevistado por Infobae.

Consultado sobre si Macri podría ser Presidente, respondió que "no" y sumó: "Él ha dicho a gente amiga que no le interesa. Sí le interesa ser líder de la oposición, pero no le interesa". Asimismo, asegura que "tiene que haber un recambio generacional fuerte: es el momento de (Sergio) Massa, (Sergio) Uñac, (Juan Manuel) Urtubey, (Emilio) Monzó, (Rogelio) Frigerio, (María Eugenia) Vidal, (Horacio) Rodríguez Larreta".

Sobre este último y comparándolo con una posible competencia interna con María Eugenia Vidal, dijo: "No sé si ella sería la candidata a presidente. Hoy por hoy el candidato a presidente es Rodríguez Larreta y la candidata a vice es Vidal. Quizá Patricia Bullrich en Capital Federal y (Cristian) Ritondo o (Esteban) Bullrich en la provincia de Buenos Aires. Más o menos hoy se está pensando en eso. Creo que Horacio Rodríguez Larreta sería un gran presidente".