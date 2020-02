Eduardo Feinmann apuntó contra el Gobierno por la fuga de dólares y los datos lo dejaron mal parado

El periodista ultramacrista Eduardo Feinmann quiso denunciar al gobierno de Alberto Fernández a través de sus redes sociales y acusarlo de perder "100 mil millones de dólares de reserva por semana", pero sus datos no lo dejaron bien parado. Un usuario le respondió con la información del propio Banco Central dejó expuesta la mentira del conductor.

"Ayer vendieron 15 M de dólares, hoy llevan más de 10 M, aún con cepo, pierden cerca de 100 M por semana de reservas. Gobierno sin plan económico y en default", denunció el periodista de A24, en su cuenta de Twitter. Sin embargo, no tardaron mucho en exponer su mentira.

El usuario Pablo Papini intentó explicarle que sus datos eran incorrectos: "Disculpa, Edu, pero no. Desde el último día de Macri hasta hoy, las reservas crecieron en casi mil millones de dólares. Que se vendan reservas cada día no implica que se pierdan necesariamente. Tenes que contrastar eso con ingresos".

A su vez, le adjuntó los datos del Banco Central del 9 de diciembre, el último día de la gestión de Mauricio Macri, y del día martes 11 de febrero. En el contraste puede apreciarse que el gobierno de Alberto Fernández ostenta 902 mil millones de dólares más de reservas que en su comienzo.

Feinmann se habrá puesto nervioso luego de verse en ridículo en su propio tweet que respondió con una grosera falta de ortografía: "Pablo, se le fugan divisas por goteo. Y eso que hay sepo (sic)", contestó.

"Cepo. Con c. Mira, hacete cargo de lo que dijiste. Dijiste que se pierden u$s100 millones por semana desde que asumió Alberto. Eso es mentira. Saludos", finalizó el debate.