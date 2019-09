Duras críticas de Estela de Carlotto al Gobierno por mudar el Ministerio de Justicia a la ex ESMA

Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, criticó duramente al Gobierno de Mauricio Macri por mudar el Ministerio de Justicia a la ex ESMA, lugar donde la última dictadura cívico militar asesinó a más de 4000 personas.

En diálogo con El Destape Radio, la referente de Derechos Humanos reprobó la decisión del macrismo de trasladar la cartera de Germán Garavano a la Escuela Mecánica de la Armada: "Se había aceptado de parte de los organismos de DDHH llevar parte del Ministerio de Justicia a la ex ESMA siempre que incluya ponerlo en condiciones".

Asimismo advirtió que "se nos inunda la Casa por la Identidad de Abuelas que está en la ex ESMA" y anunció que "la obra en la ex ESMA se va a inaugurar después de las elecciones. Que no usen este lugar de dolor para ganar simpatía".

Sobre el candidato a presidente del Frente de Todos, Estela afirmó: "Los organismos ya le pedimos una reunión a Alberto Fernández porque queremos saber su proyecto y en qué podemos ayudarlo", concluyó Estela.

Ayer en el Boletín oficial se comunicó que el Gobierno Nacional mudó su sede del Ministerio de Justicia a la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). De pleno centro porteño, en Sarmiento 329, el Ministerio llevará sus oficinas a Núñez, en Avenida Libertador 8151. "A muchos de los trabajadores que viven en el sur los complica por el viaje este cambio. Es inviable que hagan esto", manifestó uno de los delegados de ese ministerio a El Destape.

Dentro de la ESMA está un edificio en construcción que finalmente será la sede de esta cartera, aunque aún no tiene fecha la mudanza. "Somos 500 los trabajadores dentro del Ministerio. En ese nuevo lugar no entramos ni de casualidad 500 personas", se quejó uno de los delegados.

"Establécese como nueva Sede Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Edificio N° 11 identificado como “ex Casino de Aspirantes y Cantina”, ubicado en la calle Pinedo, entre las calles Rosales y Ezquerra, del Predio de la “ex-ESMA” que conforme al Convenio de Asignación de Uso y Guarda de fecha 7 de noviembre del 2017 le fuera otorgado por el plazo de 20 años", reza el comunicado de hoy oficial sobre esta mudanza.

El edificio dentro de la ESMA se va a llamar "Presidente Raúl Ricardo Alfonsín", en homenaje al ex presidente radical, primer mandatario tras la dictadura cívico militar.