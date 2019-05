El presidente de los EE.UU., Donald Trump, anunció que aumentará los aranceles a la importación de productos mexicanos a partir de un 5% en represalia por la llegada de inmigrantes "ilegales" provenientes de ese país. La medida entrará en vigor a partir del próximo 10 de junio y el mandatario prometió que el arancel irá en aumento hasta tanto los habitantes del país vecino cesen en su intento de cruzar la frontera.

Trump, que llegó a la Casa Blanca con un discurso anti-inmigratorio y proteccionista de la industria norteamericana, utilizó su cuenta personal de Twitter para hacer el anuncio, que ya genera este viernes una devaluación de por lo menos el 3% en el peso mexicano.

"El 10 de junio, los EE.UU. impondrán una tarifa del 5% para todos los bienes provenientes de México, hasta tanto cese la inmigración ilegal. La tarifa se incrementará gradualmente hasta que el problema de la inmigración ilegal se remedie", anunció el presidente norteamericano.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..