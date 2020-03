Dominique Metzger cruzó a Diego Ruscitti para defender a Ginés González García

La conductora de TN, Dominique Matzger, cruzó a su compañera de noticiero Diego Ruscitti, quien criticó la decisión del Gobierno nacional de no cerrar las escuelas ante los casos de coronavirus, ya que, todavía Argentina se encuentra en un nivel de contención y prevención del virus que ya causó dos muertes.

Mientras contaban la noticia de que Jujuy es la única provincia que decidió cerrar los establecimientos educativos, el panelista opinó que “todos deberían hacer lo mismo”, a lo cual, la periodista le retrucó: “Y hay que ver, hay que esperar. Tiene lógica lo que ha dicho Ginés, si vos suspendes y mandas a los chicos a sus casas, están al cuidado de sus abuelos que son población de riesgo y los expones. Por eso, si hay un caso en una escuela particular, se aísla esa escuela”.

No conforme con la respuesta, Ruscitti insistió que “la prevención es con todos, podemos evitar grades riesgos”. “Pero en esta etapa quizás no. Hay que basarnos, no en nuestras opiniones, sino en lo que dice la información oficial”, replicó Dominique.

“Hay maestras que tienen chicos de dos años, digo, es complicado en cuanto a la salud. Para mí, la mejor palabra y la voz autorizada, es la maestra”, sostuvo el panelista.

Al respecto, Matzger le recordó que “está comprobado que los niños en el mundo, menores de diez años, no han presentado síntomas, pero sí son portadores y le pueden pasar a un adulto mayor”. “Hay que ver qué casos hay, no se va a suspender a nivel nacional porque en este período de etapa de contención y puede que no sea un beneficio, sino un perjuicio”, sentenció.

“Yo tengo muchas dudas”, concluyó Ruscitti.