Dólar hoy: qué pasará tras la escalada del lunes

El Gobierno de Estados Unidos consideró que China "manipuló el tipo de cambio" por su devaluación que se acercó a un récord. Esto escala aún más la guerra comercial de los dos titanes que impacta en el resto del mundo, principalmente en las economías abiertas y con escasez de divisas, como la argentina.

La depreciación de la moneda china a 7 yuanes por dólar para hacer más competitivos sus productos alteró al presidente estadounidense, Donald Trump. "China dejó caer el precio de su moneda a casi un mínimo histórico. Se llama 'manipulación cambiaria' ¿Estás escuchando, Reserva Federal? Esta es una violación mayúscula que debilitará en gran medida a China con el tiempo", lanzó el verborrágico mandatario por Twitter.

Horas después, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, adelantó que solicitará al FMI "eliminar la injusta ventaja en la competencia, creada por las últimas acciones de China".

Esto volverá a golpear a las monedas del mundo, con fuerza mayor sobre las debilitadas por políticas de apertura comercial y crisis internas. De hecho, la devaluación en Pekín durante la madrugada argentina implicó un aumento del dólar hasta los $ 46,40, un máximo en más de tres meses.

China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It’s called “currency manipulation.” Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time!