Diego Lagomarsino habló del documental sobre Alberto Nisman, dijo que se suicidó y destrozó a la Gendarmería

Diego Lagomarsino, procesado en la causa por la muerte de Alberto Nisman, aseguró que el fiscal se suicidó y, tras ver el documental Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía sentenció: "Que yo soy parte de un plan es un invento chino”.

“Los que hablan de ausencia de homicidio y que creen que Alberto no se podía haber suicidado, si me preguntás a mí te diría lo mismo, porque ¿cuánto sabemos nosotros de psicología? Creo que se suicidó, pero no por una cuestión psicológica, por las pruebas médicas, criminalísticas”, afirmó el perito informático en referencia a las diferentes teorías y testimonios que aventuran que a Nisman lo asesinaron. En este aspecto, Lagomarsino fue crítico y mencionó que prestó atención detallada durante todo el documental a los agujeros testimoniales de ciertos entrevistados.

Luego, fue consultado acerca del peritaje realizado por Gendarmería que determinó que al fiscal lo habían asesinado. Sobre eso, Lagomarsino dijo: "No pasa un examen de primer año de criminalística". Lagomarsino criticó las partes dedicadas a hablar sobre el atentado a la AMIA argumentando que el relato “se pierde en el ida y vuelta entre el atentado a la AMIA y la actualidad”. A pesar de ello, ponderó el compilado técnico del archivo: "Los documentales en los últimos 25 años han evolucionado y hay una parte de ellos que son los documentales narrativos. Cuentan una historia como ficción pero sin ficción. Te dan la ventaja de adentrarte más en la historia".

Por último, repasó las partes que hablan de él y su vinculación con Nisman, y aclaró: "Es una entrevista. Muestran que yo solamente le preste el arma a Alberto. Que yo soy parte de un plan es un invento chino. Fue una teoría a investigar, y la investigaron, pero pruebas no hay ninguna porque no existió".