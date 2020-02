Deuda: el Gobierno deberá pagar $ 80.000 millones en marzo

El Ministerio de Economía anunció un cronograma preliminar de colocaciones de deuda para marzo, que incluye títulos en pesos. En total, los compromisos que asumirá el Gobierno ascienden a $ 80.000 millones, cifra que será aún más elevada en abril.

El Palacio de Hacienda señaló que la difusión del cronograma tiene como objetivo "seguir construyendo una curva de rendimientos consistente con las políticas de deudas oportunamente comunicadas, y brindar mayor previsibilidad a su ejecución". Las fechas de las licitaciones de deuda previstas son el 2, 4, 9, 19, 26 y 31 de marzo, y un día después se realizarán las liquidaciones de las operaciones.

La cartera que conduce Martín Guzmán deberá afrontar en marzo y abril fuertes vencimientos y solamente en Letras de Capitalización (LECAP) llegan a alrededor de $ 80.000 millones en marzo y otros $ 90.000 millones en abril. El vencimiento del bono AF20 que suspendió Economía para estas fechas representaba unos U$S 1.157 millones.

De ese total a pagar, el 30% de los títulos está en poder de acreedores privados. En marzo hay compromisos en pesos por el equivalente a US$ 4.990 millones y en abril por US$ 6.830 millones y de esos esos montos US$ 3.840 millones también están en manos de tenedores privados.