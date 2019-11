Las biopic de músicos están de moda y la productora Paramount Pictures quiere seguir exprimiendo la fórmula del éxito después de haber estrenado Rocketman (2019), el film sobre Elton John. Para esto se juntó con Graham King, productor de Bohemian Rhapsody (2018), la película que fue furor por retratar la vida Freddie Mércury, el líder de Queen.

¿Los artistas elegidos? Los Bee Gees, la banda conformada por los hermanos Maurice, Barry y Robin Gibb que dejó gran cantidad de éxitos en los '60 y '70 y fue responsable de canciones que formaron parte de grandes bandas sonoras de películas. Cabe mencionar algunos de los grandes éxitos inmortales de la banda como "Staying Alive", "You should be dancing now" y "Tragedy", que seguramente no faltarán en la película.

Se desconoce qué parte de la historia de la banda se adaptará a la pantalla grande, pero lo cierto es que lo más importante (y lo que más revolucionará a las redes) será conocer qué actores interpretarán a los miembros de la banda. ¿Tenés tu cast ideal?