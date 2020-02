Luego de destrozar a los rugbiers por el crimen en Villa Gesell, Mariano Andújar hizo una contundente comparación con lo que se vivió en la última dictadura argentina. Y la misma tuvo que ver con su paso por el fútbol italiano: allí convivió junto a personas ligadas a la mafia italiana. En diálogo con La Nación, el arquero de Estudiantes (LP) manifestó: "Mataron fiscales y también mucha gente inocente".

"Con el tiempo aprendí que, muchísimas situaciones que me parecían simpáticas, tenían una gran complejidad detrás; la mafia, en Italia, es como la dictadura acá: mató a muchísima gente. Pusieron bombas, mataron fiscales y también a muchos inocentes, ciudadanos que no tenían nada que ver", explicó el guardameta, quien supo ser una de las figuras de la Selección Argentina a comienzos de la década de 2010.

A su vez, Andújar agregó: "He tenido relaciones con todos, porque al ser una figura pública de la ciudad vos estás expuesto y te los cruzás. Si te manejás con respecto y con cuidado, lo más probable es que no te pase nada. Pero después está el comerciante, que te cuenta un montón de situaciones y te explica que, si no les paga el pizzo (NdeR: un impuesto extorsivo), tiene que cerrar... Es un tema muy delicado. Mi hijo se llama Vito por Vito Corleone, pero por la película, no porque quiero que sea mafioso".

Andújar jugó en el fútbol italiano durante seis años, divididos en tres etapas. ¿Sus clubes? Palermo, Catania y Napoli

Habiendo sido arquero de Napoli durante los años 2014 y 2015, el deportista argentino agregó: "En Nápoles, la mafia es más piramidal y entonces está todo más organizado. Son temas sociales, hasta culturales, muy complicados: desde hace un tiempo hay acciones para tratar de erradicar eso y hoy la gente se está rebelando más, pero es una práctica muy difícil de eliminar".