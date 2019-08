Después de atacarlo, Alfredo Casero le pidió perdón al Indio Solari

El ex humorista Alfredo Casero publicó un video dedicado a Carlos "el Indio" Solari, a quien agredió en los últimos días en redes sociales. Le pidió perdón, de una forma un tanto extraña, y le dijo que debería ayudar a "unir" y "regalar su arte" si gana la fórmula Fernández-Fernández.

Hace unos días, Casero publicó contra Solari en sus redes sociales. Lo acusó de ser una persona rica que mira desde "arriba" al resto y remató: "Encima, grasa". El oficialista no paró con los agravios y aseguró que "se le acabó el talento al Indio", que generó un fenómeno a nivel país con la última entrevista que dio a El Destape Radio.

El indio Solari es el arquetipo de yo arriba,vos paga y mira.aparte desde NY.encima grasa — ALFREDO CASERO (@agencialavieja) August 6, 2019

Se le acabó el talento al indio Solari,desde que se le murió el mono titi que le escribía las letras que el bala.Personaje oscuro que ostenta el poder de estar del lado de los que tienen el palo. — ALFREDO CASERO (@agencialavieja) August 6, 2019

A raíz de estas violentas publicaciones, Casero posteó un video con un tono más pausado en el que le pidió disculpas al músico: "Don Indio Solari, perdonemé, ha sido una pelotudez lo que he escrito (en los tuits). No tendría ni por qué. En su obra usted escribe lo que quiere; yo lo ha escuchado incluso, lo de 'La vaca cubana' y qué sé yo".

El ex humorista reconoció: "Yo no tendría nunca que haber insultado su obra. Esto es público. Y perdóneme", pero manifestó que "toda la vida" sintió "bronca u odio" contra el rock and roll y su música y apuntó contra los seguidores de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: "(Son) los que vienen atrás, los que putean porque lo siguen a usted".

LEA MÁS Casero salió a cruzar al Indio Solari y defendió a Cambiemos

Ante este fenómeno, reflexionó: "Me revela desde el fondo del alma cuando muchos siguen a uno solo,y cuando ese uno solo lo que hace es redireccionar el pensamiento que se supone que tiene esa masa. Yo, que amo la libertad absolutamente, es una cosa de rebaño que nunca me gustó". Por eso, le pidió: "Por favor, trate de unir".

Casero solicitó que, "si gana su opción", en relación a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, "usted podría regalar un poco de su arte" y aseguró que él y todos lo seguirían. "Sinceramente, perdonemé, pero es la manera en la que pienso yo. Puedo equivocarme", finalizó.