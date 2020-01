Designan a Miguel Peirano, ex ministro de Economía de Néstor Kirchner, como director del BICE

El ex ministro de Economía Miguel Peirano fue designado como uno de los directores del Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima (BICE) con mandato en 2020 y 2021. Peirano fue el último ministro de Economía de la gestión de Néstor Kirchner.

A su vez, en el mismo cargo dentro del directorio del banco fue designado el ex diputado Carlos Brown, cercano a Sergio Massa, ex ministro de Producción bonaerense en la gestión de Eduardo Duhalde y ex intendente del partido de San Martín.

En el cargo también fue designado el ex vicepresidente del Grupo Banco Provincia, Nicolás Scioli, quien ya había sido funcionario dentro del Banco.

Las designaciones fueron oficializadas en el Decreto 80/2020 que fue publicado hoy a primera hora, y que tiene las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas,