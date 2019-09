Desde la asunción de Macri, se fugaron de Argentina U$S 40.000 por minuto

De acuerdo al Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, desde hace 3 años se fugan U$S 2,4 millones por hora, U$S 57 millones por día, U$S 1.700 millones por mes y U$S 20.500 millones por año.





“La fuga de capitales ya supera los U$S 73.000 millones durante la actual gestión de gobierno. De la misma forma, la remisión de utilidades y dividendos alcanza los U$S 7.270 millones”, indicó el informe. Además, desde que se efectuó el último desembolso del FMI hace un mes y medio, las reservas del Banco Central cayeron en casi U$S 17.000 millones.

“A medida que los fondos del FMI iban engrosando las reservas, rápidamente se evaporaban debido a la necesidad del BCRA de intervenir en el mercado cambiario para evitar que el tipo de cambio continúe depreciándose, sin éxito”, explicó el documento. En ese sentido, el promedio de argentinos y argentinas que decidieron ahorrar en dólares aumentó casi un 77% entre julio del 2016 y julio de 2019, y un 13,5% en el último año.

En detalle, el promedio de ahorristas de julio de 2016 era de 653.000, mientras que el de 2019 fue de 1.155.543 clientes, lo que representa un aumento de 502.543 personas que volcaron sus ahorros a la divisa extranjera.

Por último, señaló que en las tres semanas posteriores a las PASO, los depósitos en dólares cayeron más de 4.700 millones. “La profundización de la crisis económica y la desconfianza del mercado ante el estrangulamiento de los dólares produjeron que la corrida cambiaria se profundizara. Las compras de divisas para atesoramiento no sólo se aceleraron, sino que tuvo inicio una corrida contra los depósitos en dólares de los bancos”, concluyó el informe.