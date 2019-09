Desde el equipo económico de Axel Kicillof advierten que Vidal dejará "una provincia en default"

Desde el equipo económico del candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof advirtieron que el distrito se encuentra en default. En esa misma línea, alertaron por el nivel deuda que podría dejar la gestión de Maria Eugenia Vidal.

En declaraciones al programa "Habrá Consecuencias" en El Destape Radio, Cristian Girard, expresidente de la Comisión Nacional de Valores e integrante del grupo de economistas del Frente de Todos, aseguró que “la provincia de Buenos Aires virtualmente está en default. Hoy nadie le presta”.

Además, el economista remarcó que “Vidal va a dejar una provincia muy endeudada, por una política de profundizar las políticas de Macri”. “Lo que más creció en la provincia es el pago de deuda, un 470%, por endeudamiento en pesos y en dólares que hizo Vidal”, añadió.

En consecuencia, Girard detalló que la gobernadora “tenía que pagar menos de U$S 500 millones pero tomó deuda por U$S 5.000 millones no por necesidad de la provincia sino para ayudar a Macri” y afirmó: “Lacunza dijo que tomaron deuda con Vidal para hacer obra pública, pero la obra pública no es ni el 10% de la deuda que tomaron”.

Asimismo, subrayó que no saben el estado de situación que recibirían, porque "la gobernadora no hace públicos los números financieros de la provincia” y destacó su gran preocupación es del Banco Provincia, ya que la gestión de Cambiemos "lo utiliza como una herramienta proselitista”.