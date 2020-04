Descubren los primeros casos de contagio de coronavirus en gatos domésticos

Dos gatos domésticos dieron positivo al test de coronavirus en el estado de Nueva York, Estados Unidos, y se transformaron en los primeros casos confirmados de esas mascotas en el país.

Los animales habrían contraído la enfermedad en sus propias casas o barrios, según afirmaron fuentes del Departamento de Agricultura y el Centro para el Control y la Prevención de Enferemedades (CDC).

El primer gato en ser diagnosticado se encontraba en una vivienda donde ninguna de las personas que conviven está contagiada. Sin embargo, un habitante padeció una enfermedad respiratoria breve que no pudo ser vinculada al covid-19. Por su parte, el segundo animal convive con un paciente al que se le detectó la enfermedad antes que a la mascota.

Los gatos no son los únicos animales que contrajeron la enfermedad en Estados Unidos. Ya en marzo, había sido diagnosticada una tigresa en el zoológico del Bronx, que se convirtió en el primer caso en el país. Nadia, presentó síntomas el 27 y tras la confirmación del contagio, el zoo ceró 11 días después. Además de ella, otros tres tigres y tres leones presentaron síntomas con posterioridad.

Si bien los animales pueden contagiarse de humanos, no se pudieron comprobar casos inversos, según autoridades federales de EE.UU. "No queremos que la gente le tenga miedo a las mascotas o que acudan en masa a realizarles pruebas", afirmó el doctor Casey Barton Behravesh, funcionario del CDC. "No hay evidencia de que las mascotas sean un factor en la propagación de esta enfermedad a las personas", resaltó.