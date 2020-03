Desbloquearon la tablet de Natacha Jaitt: encontraron 20 mil fotos y 370 videos

A más de un año de la muerte de Natacha Jaitt, las investigaciones para conocer las causas de su fallecimiento continúan.

El 23 de febrero de 2019 el cuerpo de Jaitt fue encontrado en el salón de fiestas Xanadú, en el barrio de La Ñata, Benavídez. La familia de la actriz afirma que fue un homicidio, pero aún no hay imputados ni pruebas que lo demuestren. Los familiares pidieron reiteradas veces que se analice el contenido de la tablet personal de Natacha, pero habían determinado era imposible acceder sin la clave debido al sistema operativo de Apple.

Después de varios intentos fallidos, la Gendarmería Nacional recibió el apoyo de una empresa internacional llamada Celebrate Inc. y logró abrir el Ipad que contendría material audiovisual con información relevante para esclarecer lo que sucedió durante los últimos días de Natacha.

En la tablet encontraron 20 mil imágenes y 370 videos que, según contó Ulises Jaitt, el hermano de Natacha, ya están siendo analizadas y podrían tener los resultados a partir de la semana que viene.

“Se llevaron 20 mil imágenes y 370 videos. Hay que seguir sacando información y por eso fue parcial. Pero es una vergüenza, porque se tendria que haber hecho esto el dia uno, cuando Natacha falleció. ¿Hubo que esperar más de un año para que la desbloqueen? Una vergüenza”,expresó Ulises a Exitoina con cierta indignación por la demora en la investigación.

El conductor del "Show del Espectáculo" afirmó que les estaban "pedaleando la causa" y que le resulta extraño que en plena pandemia por el Coronavirus hayan hecho todo el procedimiento: “Es raro que la desbloquean el día que es noticia nacional la pandemia del coronavirus, como si fuese para que la noticia no trascienda tanto porque la gente tiene la cabeza en otro lado. Además, los técnicos de Celebrate, que es israelí... ¿viajaron en plena pandemia? Es todo muy confuso".

Además. aseguró que intentaron abrir la tablet solamente porque "expusimos a la Justicia que en la causa de los rugbiers pudieron, y en la investigación de mi hermana, no"- haciendo referencia al caso del asesinato de Fernando Baez Sosa en Villa Gesell.

Ulises Jaitt habló de sus expectativas sobre el esclarecimiento del caso y consideró que "no cree que se resuelva nada" y dijo que tiene miedo que el contenido sea manipulado porque su hermana Natacha había dicho, antes de su muerte, que tenía información que podría comprometer a políticos argentinos. "Me da felicidad saber que la voy a poder reclamar. No creo que haya algún esclarecimiento del caso, no va a pasar nada”, afirmó a Teleshow.