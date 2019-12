Denunciarán en la Justicia a la "mesa judicial" de Mauricio Macri por asociación ilícita y persecución

Denunciarán al ex presidente Mauricio Macri y toda su mesa judicial por asociación ilícita para perseguir políticos, periodistas y sindicalistas, con aprietes a testigos y jueces.

La denuncia penal será presentada en los próximos días y hoy uno de sus denunciantes adelantó parte de la misma en El Destape Radio. El diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau contó: "Actuaron como un poder paralelo para realizar diversos delitos".

Como líder de la asociación ilícita está el ex presidente Macri. Los otros denunciados serán Pablo Clusellas (ex secretario Legal y Técnica), Germán Garavano (ex ministro de Justicia), Bernardo Saravia Frías (Procurador del Tesoro), Fabián "Pepín" Rodríguez Simón (operador judicial del macrismo), Pablo Torello (ex diputado PRO) y Daniel Angelici (ex presidente de Boca y principal operador de Macri en la Justicia).

"Estamos preparando la denuncia que será presentado en los próximos días", adelantó Moreau. "De ese grupo de tareas salían todas las órdenes de la persecución a periodistas, dirigentes políticos y sindicales", contó el diputado.

Denunció Moreau en el programa Navarro 2019 que ese grupo "actuó como un poder paralelo, esa mesa judicial no está en la Constitución ni en los ministerios". Moreau afirmó que esa "fuerza de tareas fue armada por Macri y conducida por Macri". Y denunció que "se reunían para ejecutar diversos delitos dos o mas personas, por eso es una asociación ilícita".

Moreau avisó que están reunidas las pruebas de cómo partían las ordenes y directivas "para hacer quién iba quebrar a tal testigo o quién iba a apretar a tales jueces".