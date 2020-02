Denunciarán a Jimena Barón por apología del delito con la promoción de su nueva canción y la referencia al trabajo sexual

La promoción de la canción Puta, de Jimena Barón, generó mucha controversia y desde AVIVI, una ONG que apoya a víctimas de violación, adelantó que la denunciará por apología del delito. Si bien su titular, María Elena Leuzzi, aseguró que la cantante probablemente no tuvo malas intenciones, avanzarán igual ante la Justicia.

En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, Leuzzi explicó que "la palabra puta es muy fuerte porque si bien todas las mujeres pueden elegir qué hacen con su cuerpo, hay muchas que no, que fueron secuestradas y las prostituyeron. Esto nos duele como mujeres y entre nosotras tenemos prohibido lastimarnos".

El martes, Barón se mostró con Georgina Orellano, secretaria General Nacional de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), sindicato de las y los trabajadores sexuales. Ella aseguró que le advirtieron a la cantante que el tema de la prostitución "genera mucha resistencia, muchas tensiones dentro de los feminismos”.

Con el escándalo en los medios de comunicación, Jimena publicó un extenso escrito en su cuenta de Instagram y explicó: "Me hago absoluto cargo, sin dejar lugar a la casualidad, de la campaña que decidimos hacer".

Además, contó que buscaron "ver a dónde iba la cabeza de la gente viendo simplemente un póster con una imagen sexy" suya, "un pancho y un número de teléfono" que, al llamar, lanzaba un mensaje con su voz informando que había un nuevo proyecto musical en camino.

Por la controversia generada, pidió disculpas si hirió alguna susceptibilidad y remarcó que los hombres no suelen hacerse cargo de las polémicas como sí lo tienen que hacerlas mujeres.

Ante los mensajes en su contra, contó que la amenazaron de muerte a ella y su familia pero aseguró que no le da miedo hablar de "estas mujeres", en referencia alas trabajadoras sexuales. Por eso, advirtió: "No esperen que deje afuera del orgullo a esas putas". Además de sostener no tenerle miedo a quienes intentan hacerla "mierda" o piensan que es "una forra" que apoya "cosas espantosas que saben perfectamente que no lo haría jamás".

La cantante cerró su extenso mensaje con una dedicatoria: "Esta canción es nuevamente para las mujeres, para las putas, todas, para las que todavía no entienden también. Esta canción es para mí, por puta orgullosa, perdón por eso también".