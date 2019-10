Denuncian que un sindicalista macrista de la UATRE "compró" concejales en Necochea

El Frente de Todos de Necochea denunció que desde la UATRE estarían comprando las voluntades de funcionarios, empresarios y medios de comunicación, lo cual pondría en jaque el normal funcionamiento de las instituciones en esa ciudad de la provincia de Buenos Aires

En un escándalo de magnitudes, aseguraron que Fernando Antunez, subsecretario de organización de UATRE y quien fuera director provincial de Patrullas Rurales de la provincia de Buenos Aires, mantuvo una charla con una concejala del PRO a principio de año en la que le manifestó la "compra" de ediles para apoyar al candidato de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en esa localidad, Arturo Rojas.

El audio de la conversación ocurrió en enero de este año pero recién se dio a conocer. Fue con la concejala María Eugenia Vallota y el mencionado Antunez. Uno de los momentos destacados fue:

- Vallota: Si ya tenés los votos, ¿cuál es el problema conmigo?

- Antunez: es que con vos tendría 10

- Vallota: ahh entonces no tenés 12

- Antunez: no, porque a uno que compre no le tengo confianza. Si ese me respondiera al 100% no haría bajar a Arturo y no haría toda esta movida. Compré a un tipo por primera vez que no se si me va a votar o no me va a votar"

Luego, en la denuncia se estipula que Antunez confesó: "Arturo (Rojas, Presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén) está en el puerto porque 'El Momo' lo metió en su momento de prepo, si no, no hubiera estado. Si 'El Momo' no lo hubiera llamado a (Mauricio) Macri y no lo hubiera apretado a Macri".

Desde el peronismo manifestaron que ésto "compromete al sindicalista denunciado y al cuerpo deliberativo local en su totalidad (al menos hasta el deslinde de responsabilidades)", por lo que presentaron la correspondiente denuncia y pidieron una serie de medidas para investigar.