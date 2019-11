Del garantismo zaffaronista brasileño a la suelta de esclavos en el imperio de Gerardo I

Termina otra semana trepidante en la que no tuvimos lluvia de inversiones pero tampoco Pobreza Cero, es decir, una de cal y otra de arena. Además, como bien dijo el todavía Presidente Macri, “Juntos pudimos combatir la corrupción”. Es una noticia alentadora. Al final, para combatir la corrupción alcanzaba con entregarle la administración del Estado a sus contratistas. Teniendo a las mismas personas de ambos lados del mostrador o incluso mejor, eliminando ese fastidioso mostrador, se combate la corrupción. Es como dice el Gordo Valor, “si el atraco de blindados no fuera delito, yo sería un próspero empresario del sector servicios. El problema no soy yo, es el Código Penal.”

En estos días, el Supremo Tribunal Federal de Brasil determinó que las condenas a prisión sólo son ejecutables una vez que quedan firmes y Luiz Inacio “Lula” da Silva quedó libre. No es una buena noticia. Con ese argumento nunca podrían haber encerrado a Milagro Sala, Amado Boudou, Julio De Vido, Roberto Baratta, el peligroso Fernando Esteche y tantos otros criminales que no requieren de sentencia alguna para serlo, ni tampoco el Dr. Bonadio podría haber pedido 87 veces el desafuero de CFK. Desde esta columna llamamos a frenar este garantismo zaffaronista propio de países totalitarios que no conocen el Estado de Derecho.

En todo caso, en la última temporada de los Cuadernos de Centeno que está por salir en Netflix, el célebre chofer escribidor habría recordado cuando Lula confesó que el departamento de Guarujá no era de él sino de CFK. El Dr. Marijuan ya habría salido hacia Brasil con sus excavadoras (pese al amable ofrecimiento del juez Moro, el conocido fiscal espeleólogo prefirió usar las propias) y el Dr. Bonadio ya habría pedido un nuevo desafuero a CFK, el número 88 que en la quiniela corresponde al Papa, quien, justamente, habría ordenado liberar a Lula por orden de Máximo. Todo cierra.

El 16 de enero del 2020 se cumplirán los primeros 4 años de cárcel sin condena firme de Milagro Sala, una modalidad judicial que es posible ya que el Imperio de Ledesma no forma parte de la República Federativa de Brasil​​​​ y no debe responder a las decisiones del Supremo Tribunal Federal.

Para conmemorar los 1.461 días de encierro de su principal opositora, su majestad magnánima Gerardo I, emperador del Sol Poniente por la gracia de los Blaquier, visir de la Puna, maharajá del Potosí, León de Tilcara, marqués de Ledesma, mariscal del Altiplano, califa de Humahuaca, Zar de los Siete Colores, Apóstol de La Paz, Defensor de la Justicia, Martillo de Herejes, Orgullo Radical y Azote De Dios, prepara junto a la Sociedad Rural una magnífica suelta de esclavos. “No cometeremos el mismo error que en el festejo del tercer aniversario, cuando varios esclavos, en particular menores, escaparon luego de la suelta”, afirmó el edecán de Palacio. En efecto, gracias a la incorporación de unas tobilleras electrónicas cedidas por la Fundación Blaquier cada esclavo podrá ser fácilmente recuperado una vez concluidos los festejos.

Entre las personalidades invitadas, Jair Bolsonaro ya confirmó que asistirá aunque manifestó su desilusión por no poder disparar sobre los esclavos, y el diputado Olmedo no sólo hará acto de presencia sino que participará de la ceremonia con algunos esclavos propios. Lamentablemente, por razones de agenda, ni Freddy Krueger ni Michael Myers podrán ser de la partida, una ausencia muy lamentada por el Azote de Dios, con quien mantienen una cordial amistad.

Por último, en una declaración asombrosa aún para el generoso estándar de Cambiemos, el breve ministro Hernán Lacunza afirmó: “Este gobierno termina con peor fachada en términos de bienestar pero con mejores cimientos. El auto está en la banquina pero para volver a salir a la ruta está en mejores condiciones.”

Nos dejan más pobreza, más indigencia, más desempleo, más deuda y más inflación, pero también más analogías. No nos quedemos con una foto, miremos toda la película.

Todo lo que quieran pero ya no le tenemos miedo al censista.

Imagen: Su Alteza imperial Gerardo I, visir de la Puna y Azote de Dios posa con el atuendo que llevará durante la ceremonia por los primeros 4 años de cárcel sin condena firme de Milagro Sala (cortesía Fundación LED para el Desarrollo de la Fundación LED).